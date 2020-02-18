A101 aktüel ürünleri neler? İşte A101 20 Şubat aktüel ürünler kataloğu sizlerle!

A101 haftanın fırsat ürünleri neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. A101 20 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Binlerce A101 müşterisinin merakla beklediği A101 aktüel ürünler kataloğunda birbirinden çeşitli ürünler uygun fiyatlarla alıcıların beğenisine sunuluyor. Her Perşembe günü raflarını birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle dolduran A101'de bu hafta; Samsung 43" Ultra HD 4K Smrat Tv 2.999 TL'den, HONOR 7s cep telefonu 799 TL'den, SEG çamaşır makinesi 1.399 TL'den, SEG kurutma makinesi 1.299 TL'den, 4 basamaklı merdiven 75 TL'den, 6 parça tencere seti 109,95 TL'den, çorba kupası 9,95 TL'den, mama sandalyesi 44,95 TL'den satılıyor.