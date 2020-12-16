16 Aralık 2020 Çarşamba 11:41 | Son Güncelleme:
A101'e bu hafta neler geliyor? A101 17 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
A101 17 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Binlerce A101 müşterisi bu hafta hangi ürünlerin uygun fiyatlarla satışa sunulacağını araştırıyor. A101 mutfak ürünlerinden, elektronik aletlere kadar birçok ürüne raflarında yer veriyor. Bu hafta oto içi araç gereçleri ön plana çıkıyor. A101 kataloğuna göre, oto paspas seti 39,95 TL'den, oto koltuk arkası organizer 19,95 TL'den, 2'li oto boyun yastığı 19,95 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı...
A101 aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. A101 her hafta perşembe günü birbirinden çeşitli aktüel ürün getirmeye devam ediyor. A101 17 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, bu hafta gelen ürünler arasında elektronik ürünlerin ve ev ihtiyaçlarının yanı sıra araç içi ihtiyaçlar da uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. A101 kataloğuna göre, oto paspas seti 39,95 TL'den, oto koltuk arkası organizer 19,95 TL'den, araç içi yangın söndürücü tüp 39,95 TL'den satılıyor. İşte A101 fırsat ürünleri...