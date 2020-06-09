A101'e bu hafta neler geliyor? A101 11 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

A101'e bu hafta neler geliyor? binlerce müşteri tarafından araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. A101'de bu hafta da evin ihtiyaçlarından kişisel ihtiyaçlara, teknolojik aletlerden yaz ürünlerine kadar çeşitli ürünler satışa sunuluyor. A101'de bu hafta Sunny saç kurutma makinesi 69,95 TL'den, yüz temizleme cihazı 29,95 TL'den, şişme havuzu büyük boy 64,95 TL'den, ayak pompası 10,95 TL'den satılıyor. A101 11 Haziran aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.