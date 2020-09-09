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  3. A101'e bu hafta neler geliyor? A101 10 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
09 Eylül 2020 Çarşamba 12:59 | Son Güncelleme:

A101'e bu hafta neler geliyor? A101 10 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

A101'e bu hafta neler geliyor" A101 10 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

A101 10 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 her hafta Perşembe günü birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. A101 müşterileri bu hafta hangi aktüellerin geleceğini katalogta inceliyor. A101'de bu hafta Schafer Türk Kahvesi Makinesi 239 TL'den, tost makinesi 129 TL'den, taraftar lisanslı nevresim seti 4,95 TL'den satılıyor...

A101 her hafta olduğı gibi bu hafta da perşembe günü birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli sınırlı stoklu ürünler kısa sürede tükeniyor. A101 10 Eylül aktüel ürünler kataloğuna göre, bu hafta Schafer Türk Kahvesi Makinesi 239 TL'den, tost makinesi 129 TL'den, taraftar lisanslı nevresim seti 4,95 TL'den, Slim mobil tekerlekli takım çantası 99,95 TL'den, oyuncak sallanan at 54,95 TL'den satılıyor.

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