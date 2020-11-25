A101'de bu hafta neler var? 26 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

26 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünlerin indirimli olarak satışa sunulduğu merak ediliyor. 26 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğuna göre bu hafta SEG çamaşır makinesi 1.699 TL'den, Kiwi elde dikiş makinesi 49,95 TL'den, ayakkabı dolabı 149,95 TL'den, sıcak su torbası 10,95 TL'den, bay-bayan kışlık terlikler 7,95 TL'den, kadife saçaklı salon halısı 99,95 TL'den, Golden Rose göz farı 17,95 TL'den satılıyor. 26 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.