A101'de bu hafta neler var? 12 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınladı mı?

A101 aktüel ürünler kataloğu ihtiyacı olanlar tarafından araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu haftada çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla raflarına koyuyor. Kiwi kahve cezvesi 29,95 TL, yatak örtüleri 19,95 TL’den gibi cazip fiyatlarlar vatandaşlara sunuluyor. A101 12 Mart aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.