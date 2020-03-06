A101'de bu hafta neler var? 12 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınladı mı?
A101 12 Mart aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. A101'de bu hafta hangi ürünler geliyor? Her hafta yeni ve çeşitli kategorilerde ürünler alışveriş yapmak isteyenlere sunuluyor. 12 Mart aktüel ürünler kataloğunda ütü masası 9,95 TL, Sinbo çay makinası 99,95 TL, 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap 179,95 TL Samsung Galaxy A10 cep telefonu 1,099 TL'den satışa sunuluyor. Aktüel ürünler kataloğu hakkında detaylı bilgi haberimizde.
A101 aktüel ürünler kataloğu ihtiyacı olanlar tarafından araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu haftada çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla raflarına koyuyor. Kiwi kahve cezvesi 29,95 TL, yatak örtüleri 19,95 TL’den gibi cazip fiyatlarlar vatandaşlara sunuluyor. A101 12 Mart aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.