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  • A101'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? A101 29 Aralık yılbaşı kataloğu yayınlandı!
28 Aralık 2020 Pazartesi 15:13 | Son Güncelleme:

A101'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? A101 29 Aralık yılbaşı kataloğu yayınlandı!

A101'de bu hafta hangi aktüel ürünler var" A101 29 Aralık yılbaşı kataloğu yayınlandı!

A101 aktüel ürünlerini bu hafta salı günü getiriyor. Yılbaşı nedeni ile 4 günlük sokağa çıkma yasağı 31 Aralık'ta başlıyor. Bu nedenle A101 müşterileri aktüel ürünleri salı günü satın alabilecek. A101 29 Aralık yılbaşı kataloğuna göre, canlı çiçek kokina 14,75 TL'den, döküm kek kalıbı çeşitleri 55 TL'den, çift kişilik nevresim takımı 99,95 TL'den satılıyor. İşte A101 29 Aralık yılbaşı kataloğunun tamamı...

A101 29 Aralık yılbaşı kataloğu yayınlandı. Binlerce müşteri "A101'de bu hafta hangi aktüel ürünler var?" sorusunun yanıtını araştırıyordu. Yılbaşı nedeni ile 4 günlük sokağa çıkma yasağı 31 Aralık'ta başlıyor. Bu nedenle A101, aktüel ürünlerini salı günü satışa sunuyor. A101 29 Aralık yılbaşı kataloğuna göre, canlı çiçek kokina 14,75 TL'den, Nestle yılbaşı özel çikolata 10,95 TL'den, döküm kek kalıbı çeşitleri 55 TL'den, çift kişilik nevresim takımı 99,95 TL'den satılıyor. İşte A101 29 Aralık yılbaşı kataloğunun tamamı haberimizde...

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