A101 okul eşyaları ne zaman gelecek? A101 29 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında mı?

A101’e okul eşyalarının ne zaman geleceği araştırılan konular arasında yerini aldı. A101 29 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına eklenmeye devam ediliyor. A101 market her yıl uygun fiyatlı okul malzemelerini satışa çıkarıyor. Bu sene de gelenek devam ediyor. Kurum yayınladığı açıklamada okul malzemelerinin satışa çıkacağı tarihi duyurdu. Vatandaşlar bu sene de satışa çıkacak olan ürünleri heyecanla bekliyorlar.