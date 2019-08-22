A101 okul eşyaları ne zaman gelecek? A101 29 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında mı?
A101’e okul malzemelerinin ne zaman geleceği merak ediliyor. A101’e okul eşyaları ne zaman geliyor? Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Uyum haftasında eğitime başlayacak olan öğrenciler ise 5-6 Eylül tarihlerinde okullarına gidecekler. A101 market her yıl uygun fiyatlı okul malzemelerini satışa çıkarıyor. Bu sene de gelenek devam ediyor. Ürünlerin satışa çıkacağı tarih ile ilgili resmi açıklama yapıldı. İşte detaylar…
A101’e okul eşyalarının ne zaman geleceği araştırılan konular arasında yerini aldı. A101 29 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına eklenmeye devam ediliyor. A101 market her yıl uygun fiyatlı okul malzemelerini satışa çıkarıyor. Bu sene de gelenek devam ediyor. Kurum yayınladığı açıklamada okul malzemelerinin satışa çıkacağı tarihi duyurdu. Vatandaşlar bu sene de satışa çıkacak olan ürünleri heyecanla bekliyorlar.