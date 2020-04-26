A101 aktüel ürünleri neler? A101 28 Nisan Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

A101 aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. A101'e bu hafta neler geldiği merak ediliyor. A101 28 Nisan Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Geçtiğimiz hafta Salı günü getiren A101 bu hafta da 28 Nisan Salı günü birbirinden çeşitli ürünlerle raflarını dolduruyor. A101 aktüel ürünler kataloğuna göre, hamak 12,95 TL'den, ızgaralı piknik mangalı 22,95 TL'den, HONOR akıllı bileklik 179 TL'den, 4 katlı metal raf 22,50 TL'den, desenli termos 22,50 TL'den satılıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı...