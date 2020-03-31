A101 aktüel ürünleri neler? A101 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında

A101 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Binlerce müşteri "A101 aktüel ürünleri neler?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Her hafta Perşembe günü birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. Hızlıca tükenen ürünleri kaçırmak istemeyenler kataloğu incelemek istiyor. İşte A101 2 Nisan aktüel ürünler kataloğuna göre bu hafta HONOR cep telefonu 799 TL'den, baston puset 149,95 TL'den, giderli şeffaf bebek küveti 24,95 TL'den, bebek oyun halısı 49,95 TL'den, balık ve gözleme tavası 49,5 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı..