A101 aktüel 7 Kasım 2019 kataloğunda sürpriz ürünler! A101'e bu hafta neler geliyor?
7 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. A101 her hafta Perşembe günü olduğu gibi bu hafta birbirinden güzel ve indirimli ürünü raflarına taşıyor. Elektronik ürünler kataloğun yine dikkat çekenleri arasında. 7 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğunda Honor 7S Cep Telefonu 799 TL'den, Bayan Tam Fermuarlı Polar Üst 32,95 TL'den, Kiwi Otomatik Tuz ve Karabiber Değirmeni 24,95 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı..
7 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu A101 müşterileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Katalogda kışlık giyim ürünlerinden teknolojik ürünlere, gıdadan mutfak araç gereçlerine kadar geniş yelpazede birçok ürün mevcut. 7 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğunda SEG SRF 2831 A+ Buzdolabı 1.199 TL'den, Hascevher 26cm Ezme Granit Tava 42,50TL'den, Silk&Blue Bayan Ev Patiği 12,95 TL'den, Trend Sandalye 59,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte A101 7 Kasım kataloğu..