A101 aktüel 7 Kasım 2019 kataloğunda sürpriz ürünler! A101'e bu hafta neler geliyor?

7 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu A101 müşterileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Katalogda kışlık giyim ürünlerinden teknolojik ürünlere, gıdadan mutfak araç gereçlerine kadar geniş yelpazede birçok ürün mevcut. 7 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğunda SEG SRF 2831 A+ Buzdolabı 1.199 TL'den, Hascevher 26cm Ezme Granit Tava 42,50TL'den, Silk&Blue Bayan Ev Patiği 12,95 TL'den, Trend Sandalye 59,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte A101 7 Kasım kataloğu..