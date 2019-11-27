A101 aktüel 28 Kasım 2019 kataloğu yayınlandı! A101'de yüzde 30 indirim fırsatı sizlerle..
A101 aktüel 28 Kasım 2019 kataloğu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. A101’de bu hafta da indirim fırsatları devam ediyor. Teknolojik ürünler başta olmak üzere birçok üründe yüzde 30 indirim imkanı sunuluyor. A101 aktüel 28 Kasım 2019 kataloğunda SEG SNF 3700 A+ Nofrost Buzdolabı 1.799 TL'den, Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi 399 TL'den, Honor 9X Cep telefonu (Honor band 5 akıllı bileklik hediyeli) 2599 TL'den satılıyor. İşte fırsatlarla dolu 28 Kasım A101 kataloğu..
A101 aktüel 28 Kasım 2019 kataloğu müşterilere sunuldu. A101 marketlerinde 28 Kasım -1 Aralık tarihleri arasında "Aldın Aldın" etiketli ürünlerde yüzde 30 indirim imkanı sunuluyor. Şimdiden yoğun ilgi gören A101 aktüel 28 Kasım 2019 kataloğunda Samsung MS23K3515AW Mikrodalga Fırın 399 TL'den, HITACHI HiKOKI DS10DAL Şarjlı Matkap 699 TL'den, 4K ekrana ve NETFLIX, Prime Video, YouTube destekli HI-LEVEL 49" Ultra HD Smart LED TV 1.999 TL'den satışa sunuluyor. İşte kataloğun tamamı..