A101 aktüel 14 Kasım 2019 kataloğu sürprizlerle dolu! İşte A101 aktüel ürünleri..

A101 aktüel 14 Kasım 2019 kataloğu yayınlandı. A101; her hafta müşterilerinin isteklerine cevap veriyor. Katalogda bu hafta teknolojik ve elektronik aletlerdeki indirim dikkatleri çekiyor. A101 aktüel 14 Kasım 2019 kataloğunda Kiwi KSM 2405 Tost Makinesi 55 TL'den, Hascevher Düdüklü Tencere 75 TL'den, Brillant Çift Kişilik Yorgan 54,95 TL'den, Lisanslı Oyun Çadırı 49,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte A101 aktüel kataloğu..