A101 8 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 aktüel ürünleri neler?

A101 8 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşa ucuza kaliteli ürünler sunan A101 bu haftada dopdolu. Ev eşyalardan, teknolojik ürünlere, mutfak araç gereçlerinden çocuk oyuncaklarına kadar birçok ürün mevcut. Marketler Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanda lazım olacak ürünleri de listesine ekliyor. Kiwi Kıyma Makinesi 169 TL fiyatla bu katalogda ilgi çekiyor. Honor 9 Lite Cep Telefonu bin 199 TL'den, Dahili uydu alıcılı HI-LEVEL HL43DLK010 Dual Led TV bin 499 TL'den, Sinbo El Blender Seti 109 TL'den, 2 yıl garantili Altus AL1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 649 TL'den, BPA içermeyen su haznesi ile Homend Royaltea Çay Makinesi 149 TL'den satışa çıkıyor. İşte A101 8 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu..