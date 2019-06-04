A101 6 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! 2019 A101 aktüel ürünler listesi

6 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 aktüel ürünleri yayınlandı. Bu hafta market raflarına HI-LEVEL 39HL550 39” uydu alıcılı Led TV 1.199 TL fiyatı ile ekleniyor. Haftanın ürünleri arasında birbirinden güzel elektronik aletler bulunuyor. Fantom marka elektrikli süpürge 279 TL’den, Arzum marka AR-5038 pery saç kurutma makinesi 69.95 TL’den, Aprilla PVC 4004 araç tipi el süpürgesi 49.95 TL’den, elektrikli çay seti 89.95 TL’den, tost makinesi 149 TL’den satışa çıkarılıyor.6 Haziran broşüründe asılabilir dolap düzenleyici 6.50 TL, patates soğan sepeti 45 TL, desenli sıvı sabunluk 4.95 TL fiyatı ile yer alıyor.