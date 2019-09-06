Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7084
  • 6,3089
  • 276.78
  • 100164
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. A101 5-12 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri

A101 5-12 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri

A101 5-12 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri

A101 5 Eylül ve 12 Eylül aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101 market aktüel ürünleri listesi yoğun ilgi görüyor. Markete bu hafta birbirinden güzel ürünler geldi. 5 Eylül’de SEG çamaşır makinesi 1399 TL'den SEG bulaşık makinesi 1099 TL'den, Sandisk 16GB usb bellek 26,95 TL'den satışa çıkarıldı. 12 Eylül’de ise markete Vestel Venus Z20 cep telefonu 1.199 TL fiyatı ile geliyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı…

A101 aktüel ürünler kataloğu, her hafta araştırılan konular arasında yer alıyor. A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? 12 Eylül’de markete Vestel Venus Z20 cep telefonu 1.199 TL, SEG SRF 2831 A+ buzdolabı 1.349 TL, 4 basamaklı merdiven 75 TL fiyatı ile geliyor.  5 Eylül’de SEG çamaşır makinesi 1399 TL'den SEG bulaşık makinesi 1099 TL'den, Sandisk 16GB usb bellek 26,95 TL'den, yedekli tuvalet kağıtlık 19,95 TL'den, Dolap içi düzenleyici raf 4,95 TL'den satışa çıkarıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burcu Kıratlı o iddialara ateş püskürdü!
Demet Özdemir'den tatsız pişti
Hande zammı
Alişan'dan zorunlu ihbar
Aslı Enver'den tektaş çıkışı! 'Size ne oluyor ki?'
<p>Araç sürücüsü ise uyuyan çocuğa aldırmadan yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına san

İstanbul´da İlginç Görüntü... Otomobilin Arka Camındaki Çocuğu Görenler Şaşkına Döndü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Buzdolabına konulmaması gereken gıdalar

İstanbul'un Fethi ve Bilinmeyenleri