A101 5-12 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri

A101 aktüel ürünler kataloğu, her hafta araştırılan konular arasında yer alıyor. A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? 12 Eylül’de markete Vestel Venus Z20 cep telefonu 1.199 TL, SEG SRF 2831 A+ buzdolabı 1.349 TL, 4 basamaklı merdiven 75 TL fiyatı ile geliyor. 5 Eylül’de SEG çamaşır makinesi 1399 TL'den SEG bulaşık makinesi 1099 TL'den, Sandisk 16GB usb bellek 26,95 TL'den, yedekli tuvalet kağıtlık 19,95 TL'den, Dolap içi düzenleyici raf 4,95 TL'den satışa çıkarıldı.