A101 5 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri
A101 5 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de bu hafta neler var? Markete bu hafta suya dayanıklı bluetooth hoparlör 29,95 TL, Honor 9 Lite 1.199 TL, 16 GB micro SD kart 19,95 TL, aşure tenceresi 65 TL, yedekli tuvalet kağıtlık 19,95 TL, 3’lü kupa 17,50 TL, seramik sufle kabı çeşitleri 1,95 TL fiyatı ile geliyor. Çocuk masa sandalye takımı 139,95 TL, 6 raflı dolap içi organizer 19,95 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor.
5 Eylül A101aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101 aktüel ürünleri içerisinde birbirinden güzel ürünler bulunuyor. Bu hafta kataloğu içerisinde çocuk masa sandalye takımı 139,95 TL, 6 raflı dolap içi organizer 19,95 TL, suya dayanıklı bluetooth hoparlör 29,95 TL, Honor 9 Lite 1.199 TL, 16 GB micro SD kart 19,95 TL, aşure tenceresi 65 TL, yedekli tuvalet kağıtlık 19,95 TL fiyatı ile bulunuyor. Markete 5 Eylül’de aşurelik ürünler geliyor. Haberimiz içerisinden A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamına ulaşabilirsiniz.