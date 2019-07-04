A101 4 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! 2019 A101 aktüel ürünler listesi

A101 4 Temmuz 2019 aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden güzel ürünler bulunuyor. A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta Crocs bay, bayan ve çocuk terlikleri dikkat çekiyor. Bay terlik çeşitleri 489.95 TL, bayan terlik çeşitleri 189,95 TL, çocuk terlik çeşitleri 149,95 TL’den satışa çıkarılıyor. Bu hafta broşürü içerisinde Samsung 55NU7300 55” UHD curved TV 4.499 TL, Samsung j6+ cep telefonu 1.199 TL, SEG SDF 2451 M derin dondurucu 1.199 TL, yanmaz yapışmaz midi mutfak ürünleri 19.95 TL, uzun saklama kabı 2.50 TL, kilitli cam saklama kabı 6.95 TL, benekli kapaklı kase 9.50 TL fiyatı ile yer alıyor. Haberimiz içerisinden detaylı kataloğa ulaşabilirsiniz.