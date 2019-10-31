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  3. A101'de neler var? İşte 31 Ekim 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu

A101'de neler var? İşte 31 Ekim 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu

A101'de neler var" İşte 31 Ekim 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101’de bu hafta neler var? Bu hafta broşürde Hı-level 49” full hd uydu alıcılı led tv 1.699 TL, Venus V6 cep telefonu 899 TL, 90 L büru tipi buzdolabı 549 TL, 8 raflı çok amaçlı dolap 235 TL, orta boy güveç tenceresi 14,95 TL, kaymaz taban kadife saçaklı halı 49,95 TL, bay-bayan şemsiye 29,95 TL fiyatı ile yer alıyor. Haberimiz içerisinden kataloğun tamamına ulaşabilirsiniz.

A101 31 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’e bu hafta Hı-level 49” full hd uydu alıcılı led tv 1.699 TL, Venus V6 cep telefonu 899 TL, 90 L büro tipi buzdolabı 549 TL, 8 raflı çok amaçlı dolap 235 TL, orta boy güveç tenceresi 14,95 TL fiyatı ile geliyor. 31 Ekim’de tek kişilik nevresim set 39,95 TL’den, çift kişilik nevresim set 49,95 TL’den, brode perde 39,95 TL’den, canlı çiçek 7,95 TL’den, vakumlu hurç 14,95 TL’den satışa çıkarılıyor.

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