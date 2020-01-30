A101 30 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'de bu hafta neler var?

A101 30 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Bu ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde marketlere geliyor. 30 Ocak’ta HI-LEVEL 49 HL660 49” full hd smart led TV 1.699 TL, Inox ankastre set 3’lü 1.399 TL, derin dondurucu 1.199 TL, el blender seti 119 TL, reflex çelik ketle 49,95 TL fiyatı ile satışa çıkarıldı.