A101 30 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'de bu hafta neler var?
30 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 fırsat ürünler her hafta perşembe günleri markete geliyor. 30 Ocak broşüründe Inox ankastre set 3’lü 1.399 TL, derin dondurucu 1.199 TL, el blender seti 119 TL, 2’li patates soğan sepeti 45 TL, tek kişilik yorgan 49,95 TL fiyatı ile bulunuyor. Bu hafta A101’e mira 12 parça çay seti 24,95 TL, mini mutfak gereçleri 4,95 TL, kozmo 24 cm. tencere 55 TL fiyatı ile satışa çıkarıldı.
A101 30 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Bu ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde marketlere geliyor. 30 Ocak’ta HI-LEVEL 49 HL660 49” full hd smart led TV 1.699 TL, Inox ankastre set 3’lü 1.399 TL, derin dondurucu 1.199 TL, el blender seti 119 TL, reflex çelik ketle 49,95 TL fiyatı ile satışa çıkarıldı.