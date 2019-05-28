A101 30 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünler listesi

30 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler ürünleri arasında bu hafta da birbirinden güzel ürünler var. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta perşembe ve cumartesi günleri market raflarına ekleniyor. 30 Mayıs kataloğu içerisinde 2 kapaklı 2 çekmeceli dolap 189.95 TL’den, kızartma tenceresi 32.50 TL’den, Sinbo STO-6592 fonksiyonel rende seti 34.95 TL’den, metal-plastik mutfak gereçleri 4.50 TL’den, Paşabahçe 3’lü cam saklama kabı 24.95 TL’den, cam tabak meyvelik 14.95 TL’den satışa çıkarılıyor. Elektrikli ev aletleri de bu haftanın popüler ürünleri arasında. Broşür içerisinde Sinbo el blender seti 89 TL, Sunny rossa dik süpürge 99.95 TL fiyatı ile yer alıyor.