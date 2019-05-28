28 Mayıs 2019 Salı 11:55 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 11:55
A101 30 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünler listesi
A101 30 Mayıs aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden güzel ürünler bulunuyor. A101 aktüel ürünler listesinde neler var? 30 Mayıs kataloğunda bu hafta HI-LEVEL 43” uydu alıcılı full hd led tv 1.499 TL, Honor 8A cep telefonu 1.199 TL, SEG marka SDF 2451 M derin dondurucu 1.199 TL fiyatı ile yer alıyor. Haftanın aldın aldın ürünleri arasında Gürel porselen dijital baskılı özel seri tabak çeşitleri 12.95 TL’den, Arcoğal tabak çeşitleri 4.95 TL’den, nostaljik kahve fincan takımı 89.95 TL’den, LAV marka 12 parça çay seti 27.95 TL’den satışa çıkarılıyor.
30 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler ürünleri arasında bu hafta da birbirinden güzel ürünler var. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta perşembe ve cumartesi günleri market raflarına ekleniyor. 30 Mayıs kataloğu içerisinde 2 kapaklı 2 çekmeceli dolap 189.95 TL’den, kızartma tenceresi 32.50 TL’den, Sinbo STO-6592 fonksiyonel rende seti 34.95 TL’den, metal-plastik mutfak gereçleri 4.50 TL’den, Paşabahçe 3’lü cam saklama kabı 24.95 TL’den, cam tabak meyvelik 14.95 TL’den satışa çıkarılıyor. Elektrikli ev aletleri de bu haftanın popüler ürünleri arasında. Broşür içerisinde Sinbo el blender seti 89 TL, Sunny rossa dik süpürge 99.95 TL fiyatı ile yer alıyor.