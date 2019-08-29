A101 29 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel okul malzemeleri

29 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de bu hafta okul malzemeleri satışa sunuldu. Markette bu hafta lisanslı çekçekli anaokulu çantası 34,95 TL’de, lisanslı hoop/split anaokulu çantası 24,95 TL’den, proje çantası 6,95 TL’den satışa çıkarıldı. Broşür içerisinde körüklü evrak dosyası 7,95 TL, sunum dosyası 4,25 TL, A4 hazır defter kabı 1,25 TL, şeffaf rulo kaplık 0,85 TL, metal kalemlik 5,95 TL, satranç takımı 10,95 TL fiyatı ile yer alıyor.