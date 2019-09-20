A101 26 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında mı? 2019 A101 aktüel ürünler listesi

26 Eylül 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. A101’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Bu hafta aldın aldın ürünleri arasında 5,95 TL fiyatı ile tekli porselen ürünler, 14,95 TL fiyatı ile Nehir marka servis gereçleri bulunuyor. Toshiba smart led tv 2.099 TL, Samsung Galaxy A10 cep telefonu 1.199 TL, SEG SCM 7101 çamaşır makinesi 1.099 TL, Arzum tost makinesi 179 TL, Arzum elektrikli süpürge 149 TL’den satışa çıkarılıyor.

A101 26 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU