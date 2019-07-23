A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! A101 25 Temmuz 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 25 Temmuz 2019 aktüel ürünler kataloğu araştırılan konular arasında yerini aldı. Teknolojik ürünlerden mutfak ürünlerine, tekstilden çocuk eşyalarına kadar geniş yelpazede birçok ürün bulunuyor. 25 Temmuz 2019 A101 kataloğunda bu hafta hisseli kurban satışı gerçekleştirecek. Büyükbaş hayvan hissesi bin 345 TL olarak belirlendi. Kurban 7 paya ayrılacak. Küçükbaş hayvan ise bin 195 TL'den satılacak. Kurban dışında 25 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda Samsung 4K UHD Led TV'nin fiyatı 4 bin 999 TL'den, HI-Level Led TV bin 1399 TL'den, SEG Vestel garantili 9 KG çamaşır makinesi bin 399 TL'den, Güral 85 parça yemek seti kredi kartına taksit imkanı ile bin 379 TL'den satışa sunuluyor. 25 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz..