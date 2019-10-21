A101 24 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu dopdolu! İşte A101 fırsat ürünleri

24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 fırsat ürünler her hafta perşembe ve cumartesi günleri market raflarındaki yerlerini alıyor. Broşür içerisinde bu hafta Singer promise 1408 dikiş makinesi 399 TL, yağ analizli dijital banyo baskülü 49,95 TL, el blender seti 149 TL, epilasyon aleti 79,95 TL, su ısıtıcı 34,95 TL, 6’lı kahve fincan takımı 34,95 TL, termisil tencere 34,95 TL, polar pijama takımı 39,95 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı…