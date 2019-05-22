A101 23 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde her hafta birbirinden güzel ürünler satışa çıkarılıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerin raflara eklendiği marketler zincirinde bu hafta Samsung marka 43 NU7100 43” UHD 4K smart tv 2.929 TL’den satışa çıkarılıyor. 2 yıl garantili olan televizyonda 2 adet usb girişi, ekran aynalama özelliği, 20 W ses çıkış, WİFİ, 3 adet HDMI girişi ve USB’den film oynatma özelliği bulunuyor. Bu hafta markete aksiyon kamerası geliyor. Piranha marka aksiyon kamerası 99 TL’den satışa çıkarılacak.
A101 23 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 23 Mayıs 2019 broşürü içerisinde ALTUS marka AL 1003 3 çekmeceli derin dondurucu 649 TL, Sinbo marka el blender seti 99.95 TL, Fantom marka toz torbalı süpürge 259 TL, Vücut bakım ve tıraş makinesi 69.95 TL fiyatı ile yer alıyor. Aldın aldın fırsat ürünleri arasında bayrama özle ürünler de bulunuyor. Bu hafta Vince Romeo bütün bademli ve dolgulu Hindistan cevizi topları 7.95 TL’den, lokum çeşitleri 5.95 TL’den, draje çeşitleri 7.50 TL’den, bonbon sert şeker çeşitleri 4.95 TL’den, kremine meyve aroması dolgulu yumuşak şeker 3.45 TL’den satışa çıkarılıyor.