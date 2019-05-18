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  3. A101 23 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 market aktüel ürünleri neler?

A101 23 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 market aktüel ürünleri neler?

A101 23 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 market aktüel ürünleri neler"

A101 23 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 market aktüel ürünleri neler? Marketlere her hafta perşembe ve cumartesi günleri yeni ürünler geliyor. 23 Mayıs kataloğu içerisinde Samsung marka 43 NU7100 43” UHD 4K smart tv 2.929 TL, General Moble GM8 Go Black cep telefonu 749 TL, Piranha kablolu kulaklık 24.95 TL, 8 raflı çok amaçlı dolap 209.95 TL, cam tabak çeşitleri 2.50 TL, buzdolabı sebzelik matı 4.95 TL, orta boy güveç tenceresi 14.95 TL, 6’lı güveç seti 8.50 TL, erzak kabı 7.50 TL, Sinbo marka SHB-3117 el blender seti 99.95 TL’den satışa çıkarılıyor.

A101 23 Mayıs aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu hafta kataloğunda Samsung marka 43 NU7100 43” UHD 4K smart tv 2.929 TL’den, General Moble GM8 Go Black cep telefonu 749 TL’den, Piranha kablolu kulaklık 24.95 TL’den, 8 raflı çok amaçlı dolap 209.95 TL, cam tabak çeşitleri 2.50 TL’den satışa çıkarılıyor. Broşür içerisinde uzaktan kumandalı akülü araba 599.95 TL, ışıklı paten 69.95 TL, çift yönlü bebek arabası 249.95 TL, 16 jant bisiklet 249.95 TL, kirli sepetli çok amaçlı dolağ 199.95 TL, silikon yastık 13.50 TL, keçeli ütü masası kılıfı 9.95 TL fiyatı ile yer alıyor.

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