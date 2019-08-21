Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7162
  • 6,3464
  • 275.726
  • 95378.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. A101 22 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünler listesi

A101 22 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünler listesi

A101 22 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünler listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden güzel ürünler bulunuyor. A101’de bu hafta neler var? 22 Ağustos Perşembe günü markete no frost buzdolabı 1.999 TL, dikiş makinesi 399 TL, elektrikli çelik cezve 49,95 TL, kupa 5,95 TL, süzgeç-un eleği 3,50 TL, plastik ürünler 3 TL, kapaklı 5 L. cam kavanoz 9,95 TL, kapaklı 3 L. cam kavanoz 6,75 TL fiyatı ile geliyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda bulunan tüm ürünler haberimizde sizlerle.

22 Ağustos 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de bu hafta neler var? Markete her hafta perşembe ve cumartesi günleri yeni ürünler geliyor. 22 Ağustos aktüel ürünleri arasında no frost buzdolabı 1.999 TL, dikiş makinesi 399 TL, elektrikli çelik cezve 49,95 TL, kupa 5,95 TL, süzgeç-un eleği 3,50 TL, plastik ürünler 3 TL, kapaklı 5 L. cam kavanoz 9,95 TL, kapaklı 3 L. cam kavanoz 6,75 TL fiyatı ile bulunuyor. Aldın aldın ürünleri arasında birbirinden güzel form ürünleri yer alıyor. Haberimiz içerisinden A101 aktüel ürünlerinin tamamına ulaşabilirsiniz.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bülent Ersoy'u havaalanında unuttular
Canlı yayında flaş itiraflar: Yıllarca denize girmedim
Chloe Loughnan'dan manidar paylaşım
Reynmen: Beni asla yok edemeyeceksiniz
Çağatay servetine servet katacak
<p>Lüleburgaz´da yaşayan Hürriyet Ortaokulu öğrencisi Alper Koç, okul dönemleri hiçbir özel ders alm

Karpuz Tezgahında Çalışarak Fen Lisesini Kazandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Troya-0 bulundu! Kuruluş tarihi değişiyor...

Jandarma Genel Komutanı Çetin: O dağlar teröristlerden tamamen temizlendi