A101 22 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünler listesi

22 Ağustos 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de bu hafta neler var? Markete her hafta perşembe ve cumartesi günleri yeni ürünler geliyor. 22 Ağustos aktüel ürünleri arasında no frost buzdolabı 1.999 TL, dikiş makinesi 399 TL, elektrikli çelik cezve 49,95 TL, kupa 5,95 TL, süzgeç-un eleği 3,50 TL, plastik ürünler 3 TL, kapaklı 5 L. cam kavanoz 9,95 TL, kapaklı 3 L. cam kavanoz 6,75 TL fiyatı ile bulunuyor. Aldın aldın ürünleri arasında birbirinden güzel form ürünleri yer alıyor. Haberimiz içerisinden A101 aktüel ürünlerinin tamamına ulaşabilirsiniz.