A101 22 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünler listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılan konular arasında yerini aldı. A101 22 Ağustos 2019 aktüel ürünleri neler? Market raflarına her hafta perşembe ve cumartesi günleri yeni ürünler ekleniyor. Bu hafta broşürü içerisinde Samsung 40N5000 40” full hd tv 2.049 TL, Honor 7S cep telefonu 799 TL, Singer promise 1408 dikiş makinesi 399 TL, Arzum ar2037 mistost tost makinesi 179 TL, Sinbo SCM-2932 elektrikli çelik cezve 49,95 TL, 8 raflı çok amaçlı dolap 235 TL, otomatik tuz ve karabiber değirmeni 24,95 TL, süzgeçli kesim panosu 4,95 TL fiyatı ile yer alıyor.