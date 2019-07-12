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  3. A101 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri

A101 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri

A101 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri

A101 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de bu hafta hangi ürünler var? Sevilen marketler zincirine bu hafta da birbirinden güzel ürünler geliyor. 18 Temmuz 2019 kataloğu içerisinde Toshiba marka 43L2863DAT 43” Full hd smart led tv 2.099 TL fiyatı ile dikkat çekiyor. Bu hafta Singer dikiş makinesi 699 TL, Felix yağ ve su ölçer dijital baskül 59.95 TL, Kiwi marka elektrikli cezve 29.95 TL, Fantom dik süpürge 119 TL fiyatı marketlere geliyor.

18 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden güzel ürünler bulunuyor. A101 aktüel ürünleri arasında Toshiba marka 43L2863DAT 43” Full hd smart led tv 2.099 TL, Singer dikiş makinesi 699 TL, Felix yağ ve su ölçer dijital baskül 59.95 TL, Kiwi marka elektrikli cezve 29.95 TL, Fantom dik süpürge 119 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta 3’lü erzak kabı 12.95 TL, figürlü krep tavası 5.95 TL, yağ sıçratmaz 8.50 TL, asılabilir dolap düzenleyici 6.50 TL, rende 2.50 TL fiyatı ile yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.

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