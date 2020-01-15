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  3. A101 16 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte A101 aktüel ürünleri kataloğu

A101 16 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte A101 aktüel ürünleri kataloğu

A101 16 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte A101 aktüel ürünleri kataloğu

16 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de bu hafta neler var? Markete her perşembe günü birbirinden farklı ürünler geliyor. Sınırlı sayıda gelen aktüel ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Bu hafta broşüründe Hı-Level 49” ultra hd smart led tv 1.999 TL, Samsung Galaxy A2 Core cep telefonu 699 TL fiyatı ile bulunuyor.

A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına eklenmeye devam ediliyor. Markete bu hafta Hı-Level 49” ultra hd smart led tv 1.999 TL, Samsung Galaxy A2 Core cep telefonu 699 TL, Dalyan deri kutu 89 parça çatal kaşık bıçak seti 699,95 TL, çift kişilik yorgan 54,95 TL, taban kadife emboss yolluk 39,95 TL fiyatı ile geliyor. İşte A101 aktüel ürünler listesinin tamamı…

16 OCAK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA


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