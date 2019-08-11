A101 15 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! 2019 A101 aktüel ürünler listesi
A101 15 Ağustos aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta perşembe ve cumartesi günleri satışa çıkıyor. 15 Ağustos’ta marketlere 49L2863DAT 49” full hd smart led tv 2.499 TL, Next minix hd punto uydu alıcısı 59,95 TL, Samsung Galaxy m10 cep telefonu 1.179 TL, gölgelikli salıncak 249,95 TL, plaj sandalyesi 44,95 TL, bordürlü banyo havlusu 11,95 TL fiyatı ile geliyor. A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.
15 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. Katalog içerisinde bu hafta gölgelikli salıncak 249,95 TL, plaj sandalyesi 44,95 TL, bordürlü banyo havlusu 11,95 TL, çok amaçlı çanta 14,95 TL, plastik kaplı 3 katlı banyo rafı çeşitleri 19,95 TL, diş fırçalık 1,25 TL, Arzum marka AR695 seramik tabanlı ütü 109 TL, saç kurutma makinesi 79,95 TL, saç şekillendirici 79,95 TL, dijital banyo baskülü 34,95 TL fiyatı ile yer alıyor. A101 kataloğunun tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.