A101 13 Haziran kataloğu yayında! İşte A101 13 Haziran aktüel ürün listesi!

Her hafta getirdiği ürünlerle bütçesi düşük aileler için oldukça fiyat avantajı olan ürünler sunan marketler zinciri A101 her hafta olduğu gibi bu hafta da dopdolu. A101 13 Haziran Perşembe günü satışa çıkacak olan indirimli ürünler listesinde birçok ürün yer alıyor. Televizyondan cep telefonuna, buzdolabından oyun konsoluna kadar birçok kategoride indirimler mevcut.Kampanyalı ürünleri müşterilerinin beğenisine sunacak olan A101'de bu hafta Babalar Günü'ne özel sürprizler de bulunuyor. 359,95 TL’ye satılacak olan 26” bisiklet ile birlikte A101, 61 tuşlu orgu 99,95 TL’ye indirim listesine ekliyor. Çocuklarına karne hediyesi almak için Barbie bebekler de ikinci bir seçenek oluyor.