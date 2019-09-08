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  3. A101 12 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte A101 market aktüel ürünler listesi

A101 12 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte A101 market aktüel ürünler listesi

A101 12 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte A101 market aktüel ürünler listesi

A101 12 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Bu hafta kataloğu içerisinde Vestel Venus Z20 cep telefonu 1.199 TL, SEG SRF 2831 A+ buzdolabı 1.349 TL, LAV marka 12parça 170 cc çay seti 27,95 TL, 135 cc 12 parça çay seti 19,95 TL, tatlı kasesi 2,75 TL fiyatı ile yer alıyor. A101 market aktüel ürünler listesi haberimizde sizlerle.

12 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta Vestel Venus Z20 cep telefonu 1.199 TL’den, SEG SRF 2831 A+ buzdolabı 1.349 TL’den, LAV marka 12parça 170 cc çay seti 27,95 TL’den, 135 cc 12 parça çay seti 19,95 TL’den, tatlı kasesi 2,75 TL’den, meşrubat bardağı 2,75 TL’den, kase 2,75 TL’den, kapaklı şişe 8,50 TL’den, kahve yanı bardağı 2,25 TL’den satışa çıkarılıyor. Aldın aldın fırsat ürünleri arasında araç içi 220 V dönüştürücü 79,95 TL, ahtapot bagaj lastiği 9,95 TL fiyatı ile yer alıyor.

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