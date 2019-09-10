A101 12 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri
A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. 12 Eylül 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta markete Vestel Venus Z20 cep telefonu 1.199 TL, SEG SRF 2831 A+ buzdolabı 1.349 TL, LAV marka 12parça 170 cc çay seti 27,95 TL, 135 cc 12 parça çay seti 19,95 TL, tatlı kasesi 2,75 TL, meşrubat bardağı 2,75 TL fiyatı ile geliyor. İşte A101 aktüel ürünleri…
A101 12 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında. A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta Vestel Venus Z20 cep telefonu 1.199 TL’den, SEG SRF 2831 A+ buzdolabı 1.349 TL’den, LAV marka 12parça 170 cc çay seti 27,95 TL’den, 135 cc 12 parça çay seti 19,95 TL’den, tatlı kasesi 2,75 TL’den, meşrubat bardağı 2,75 TL’den, kase 2,75 TL’den, kapaklı şişe 8,50 TL’den, kahve yanı bardağı 2,25 TL’den satışa çıkarılıyor.