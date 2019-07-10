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  3. A101 11 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! 2019 A101 aktüel ürünler listesi

A101 11 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! 2019 A101 aktüel ürünler listesi

A101 11 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! 2019 A101 aktüel ürünler listesi

A101 11 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 markette bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Bu hafta aldın aldın ürünleri arasında 4 raflı çok amaçlı dolap 199,95 TL, Napolyon sandalye 65 TL, 3’lü duvar rafı çeşitleri 39,95 TL, çiçeklik 89,95 TL, makarna tabağı 9,95 TL, erzak kabı 7,50 TL, salata kurutucu 13,50 TL fiyatı ile bulunuyor. Broşür içerisinde bayan ince askılı gecelik 19,95 TL, bayan ince askılı atlet-şort takımı 19,95 TL fiyatı ile yer alıyor.

A101’de bu hafta da birbirinden güzel ürünler satışa çıkarılıyor. A101 11 Temmuz 2019 aktüel ürünleri arasında neler var?  Sevilen marketler zincirine her hafta perşembe ve cumartesi günleri yeni ürünler geliyor. Bu ürünler arasında neler olduğu yayınlanan fırsat kataloğu ile duyuruluyor. 11 Temmuz A101 broşürü içerisinde 4 raflı çok amaçlı dolap 199,95 TL, Napolyon sandalye 65 TL, 3’lü duvar rafı çeşitleri 39,95 TL, çiçeklik 89,95 TL, makarna tabağı 9,95 TL, erzak kabı 7,50 TL, salata kurutucu 13,50 TL fiyatı ile yer alıyor. Sinek öldürü cihaz 29,95 TL’den, metal ayaklı katlanır masa 99,95 TL’den satışa çıkarılıyor.

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