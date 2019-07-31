A101 1 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri
A101 1 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. A101’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına eklenmeye devam ediliyor. Haftanın ürünleri arasında düdüklü tencere 75 TL, orta boy güveç tencere 14,95 TL, 6’lı porsiyonluk güveç 8,50 TL, kozmo tencere 49,95 TL, kozmo karnıyarık tenceresi 49,95 TL, kozmo tava 24,95 TL, dijital el terazisi 24,95 TL, bıçak çeşitleri 6,95 TL fiyatı ile bulunuyor.
1 Ağustos 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101 aktüel ürünler arasında neler var? Bu hafta aldın aldın ürünleri arasında düdüklü tencere 75 TL, orta boy güveç tencere 14,95 TL, 6’lı porsiyonluk güveç 8,50 TL fiyatı ile bulunuyor. A101’de birbirinden güzel Kurban Bayramı fırsatları da bulunuyor. En az 14 kg Karaman koç 1.195 TL’den, büyükbaş 1/7 hisse 1345 TL’den satışa çıkarılıyor.