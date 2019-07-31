Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5491
  • 6,1819
  • 254.09
  • 102082
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. A101 1 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri

A101 1 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri

A101 1 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri

A101 1 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. A101’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına eklenmeye devam ediliyor. Haftanın ürünleri arasında düdüklü tencere 75 TL, orta boy güveç tencere 14,95 TL, 6’lı porsiyonluk güveç 8,50 TL, kozmo tencere 49,95 TL, kozmo karnıyarık tenceresi 49,95 TL, kozmo tava 24,95 TL, dijital el terazisi 24,95 TL, bıçak çeşitleri 6,95 TL fiyatı ile bulunuyor.

1 Ağustos 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101 aktüel ürünler arasında neler var? Bu hafta aldın aldın ürünleri arasında düdüklü tencere 75 TL, orta boy güveç tencere 14,95 TL, 6’lı porsiyonluk güveç 8,50 TL fiyatı ile bulunuyor. A101’de birbirinden güzel Kurban Bayramı fırsatları da bulunuyor. En az 14 kg Karaman koç 1.195 TL’den, büyükbaş 1/7 hisse 1345 TL’den satışa çıkarılıyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ve İzlemek isteyen servet ödeyecek!
Metin Hara'ya çok zor Adriana Lima sorusu
Hadise'nin Reynmen dansına Ayla Çelik'ten eleştiri
Kıyafeti olay olan Banu'dan Reynmen'e flaş çağrı
Megastar Tarkan, Avrupa turnesinden servet kazanacak
<p>Şişli´de İran uyruklu kararı kocanın kavgası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Kadının çığlıkları üzeri

Karı-Koca Kavgası Ortalığı Ayağa Kaldırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Başkan Erdoğan MİT'in yeni binasında incelemeler yaptı

Adana'da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını