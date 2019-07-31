A101 1 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri

1 Ağustos 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101 aktüel ürünler arasında neler var? Bu hafta aldın aldın ürünleri arasında düdüklü tencere 75 TL, orta boy güveç tencere 14,95 TL, 6’lı porsiyonluk güveç 8,50 TL fiyatı ile bulunuyor. A101’de birbirinden güzel Kurban Bayramı fırsatları da bulunuyor. En az 14 kg Karaman koç 1.195 TL’den, büyükbaş 1/7 hisse 1345 TL’den satışa çıkarılıyor.