9 Ocak 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! Bugün A101'e neler geliyor?

9 Ocak 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu müşterilere sunuldu. A101 her hafta Perşembe günleri raflarını yeni ürünlerle dolduruyor. Bu haftaki sınırlı sayıdaki büyük indirimler de belli oldu. A101 9 Ocak 2020 kataloğunda SEG SCM 7101 Çamaşır Makinesi 1099 TL'den, Aprilla Şarjşı Saç-Sakal Kesme Makinesi 49,95 TL'den, Luminarc Opal Fırın Kabı 22,50 TL'den, Ana Kucağı 89,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte 9 Ocak A101 kataloğu..