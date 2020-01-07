8 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünleri neler?
8 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Çarşamba günü ŞOK marketlere gelecek indirimli aktüel ürünler belli oldu. Uygun fiyatlı kaliteli ürünleri kaçırmak istemeyenler 8 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. 8 Ocak 2020 ŞOK kataloğunda Doğrular 3 Katlı Kurutmalık 125 TL'den, Kadın Kışlık Ev Botu 24,95 TL'den, Lisanslı Çocuk Eldiven 6,99 TL'den, Halı Örtüsü 69,90 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı..
8 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ŞOK müşterileri tarafından araştırılıyor. Şok marketlerde müşterileri bekleyecek ürünler belli oldu. ŞOK'ta bu hafta yayınlanan katalogda dikkat çeken bir sürü ürün mevcut. 8 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda LG 43¨ Uydu Alıcılı 4K Uhd Smart Led TV 2849 TL'den, Çift Kişilik Alez 19,95 TL'den, Aloe Vera Nano Çift Kişilik Yorgan 129 TL'den, Chantale Spor Tayt 19,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte ŞOK kataloğu..