8 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta yoğun ilgi görüyor. 8 Kasım BİM aktüel ürünleri arasında yine birçok yeni ürün bulunuyor. Broşürde Fakir marka toz torbasız elektrik süpürgesi 479 TL, Fakir blender robot set 199 TL, çelik çaydanlık 99 TL, mini ısıtıcı 49,90 TL, seramik mumluk 4,50 TL, pazar arabası 44,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta kulplu balık tepsisi 44,90 TL’den, melamin ürün çeşitleri 4,95 TL’den, karma sebze bıçağı 4,95 TL’den, mini ütü masası 24,90 TL’den satışa çıkarılıyor.