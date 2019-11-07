8 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM 8 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Bu hafta Fakir marka toz torbasız elektrik süpürgesi 479 TL, Fakir blender robot set 199 TL, çelik çaydanlık 99 TL, mini ısıtıcı 49,90 TL, seramik mumluk 4,50 TL, pazar arabası 44,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.
BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta yoğun ilgi görüyor. 8 Kasım BİM aktüel ürünleri arasında yine birçok yeni ürün bulunuyor. Broşürde Fakir marka toz torbasız elektrik süpürgesi 479 TL, Fakir blender robot set 199 TL, çelik çaydanlık 99 TL, mini ısıtıcı 49,90 TL, seramik mumluk 4,50 TL, pazar arabası 44,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta kulplu balık tepsisi 44,90 TL’den, melamin ürün çeşitleri 4,95 TL’den, karma sebze bıçağı 4,95 TL’den, mini ütü masası 24,90 TL’den satışa çıkarılıyor.