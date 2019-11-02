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  3. 8 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında mı? BİM aktüel ürünleri dikkat çekiyor!

8 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında mı? BİM aktüel ürünleri dikkat çekiyor!

8 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında mı" BİM aktüel ürünleri dikkat çekiyor!

8 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. BİM marketler zinciri her hafta ihtiyaçları düşünerek sınırlı sayıdaki uygun fiyatlı ürünler tüketicileri ile buluşturuyor. 8 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda Fakir Atria Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi 479 TL'den, Casilda Home Pazar Arabası 44,90 TL'den, Letoon Kadın Fermuarlı Polar Sweatshirt 34,90 TL'den satışa sunuluyor. İşte BİM 8 Kasım kataloğu..

 

8 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu internette BİM müşterileri tarafından araştırılıyor. BİM'in bu haftaki kataloğunda züccaciye ürünleri,elektrikli ev aletleri, oyuncak çeşitleri ve oto aksesuar ve bakım ürünleri gibi ürünler mevcut. 8 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda Bonera Kulplu Balık Tepsisi 44,90 TL'den, Hisar Optima Çelik Çaydanlık 99 TL'den, Avcı Uzun Yağmurluk 39,90 TL'den, Oto Koltuk Kılıfı 79 TL'den müşterilerilere sunuluyor. İşte kataloğun tamamı..

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