8 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında mı? BİM aktüel ürünleri dikkat çekiyor!

8 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu internette BİM müşterileri tarafından araştırılıyor. BİM'in bu haftaki kataloğunda züccaciye ürünleri,elektrikli ev aletleri, oyuncak çeşitleri ve oto aksesuar ve bakım ürünleri gibi ürünler mevcut. 8 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda Bonera Kulplu Balık Tepsisi 44,90 TL'den, Hisar Optima Çelik Çaydanlık 99 TL'den, Avcı Uzun Yağmurluk 39,90 TL'den, Oto Koltuk Kılıfı 79 TL'den müşterilerilere sunuluyor. İşte kataloğun tamamı..