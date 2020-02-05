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  3. 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM market aktüel ürünler listesi

7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM market aktüel ürünler listesi

7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM market aktüel ürünler listesi

BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta markete 2’li cam kahve seti 9,95 TL,3’lü meşrubat bardağı 14,90 TL, ayaklı 3’lü su bardağı 22,90 TL, 3 parça cezve takımı 39,90 TL, ayaklı servis tabağı 12,50 TL fiyatı ile geliyor. Cuma günü raflara eklenecek olan ürünlerin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİM 7 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM markette bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli birçok ürün her hafta Cuma günleri market raflarına ekleniyor. Sınırlı sayıda gelen aktüel ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 7 Şubat kataloğunda mini ütü masası 24,90 TL, mini dekoratif mandallar 3,95 TL, dekoratif ürünler 2,95 TL, 2’li cam kahve seti 9,95 TL fiyatı ile bulunuyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.


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