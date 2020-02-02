7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünler listesi

7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünleri her hafta yoğun ilgi görüyor. Haftanın fırsatlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar erken saatlerde marketlere gidiyorlar. Bu hafta broşürü içerisinde 2’li cam kahve seti 9,95 TL,3’lü meşrubat bardağı 14,90 TL, ayaklı 3’lü su bardağı 22,90 TL, 3 parça cezve takımı 39,90 TL, ayaklı servis tabağı 12,50 TL fiyatı ile bulunuyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.