7 Kasım Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 aktüel ürünleri neler?

A101 aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı tüm A101 müşterileri tarafından merak ediliyor. 7 Kasım Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu yayında. A101'de yoğun ilgi gören aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Uygun fiyat avantajı ile birbirinden kaliteli ürünleri sunan A101'in aktüel ürünler listesi bu hafta yine dopdolu. A101'e bu hafta; Toshiba 49L2863DAT 49" Full HD Smart Led Tv 2.499 TL'den, Honor 7S Cep Telefonu 799 TL'den, Elton EL32DAB04 32" Uydu Alıcılı Led TV 849 TL'den raflardaki yerini alacak.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

A101'e bu hafta; Toshiba 49L2863DAT 49" Full HD Smart Led Tv 2.499 TL'den, Honor 7S Cep Telefonu 799 TL'den, Elton EL32DAB04 32" Uydu Alıcılı Led TV 849 TL'den ve Sunny Bluetooth Soundbar 199 TL'den satılacak.