7 Ağustos 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünleri neler?

7 Ağustos 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK marketlerde bayrama özel kampanyalar başladı. Ev araç gereçlerinden çocuk oyuncaklarına , teknolojik ürünlerden ev aksesuarlarına kadar birçok ürün yer alıyor. 2 yıl garantili LG 43LK5900 109 Ekran FullHD Smart Led TV 2499 TL'den, Gokidy Kumandalı Araba 39,90 TL'den, Oyuncak Hamburger Seti 19,95 TL'den , PİLSAN Kamyon Taşıyıcı ve Araba 17,95 TL'den, Kumsal Granit Efektli Karnıyarık Tencere 47,50 TL'den, Lav kapaklı saklama kabı küçük boy 6,99 TL'den , Ahşap kesim panosu 14,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte ŞOK aktüel ürünler listesi..