6 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM markete bu hafta neler geliyor? Bu hafta cuma günü markete buharlı ütü 159 TL, baskül 59,90 TL, saç kurutma makinesi 59,90 TL, toz torbasız elektrik süpürgesi 489 TL, set üstü cam ocak 329 TL fiyatları ile geliyor. Broşür içerisinde bebek beşiği 149 TL, sallanan at 59,90 TL, yürüme arkadaşım 89,90 TL, havuzlu toplu kaydırak 139 TL, çocuk lazımlık 8,95 TL, kırılmaz araba 3,95 TL, çıngırak çeşitleri 6,45 TL fiyatı ile bulunuyor.