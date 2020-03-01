6 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

6 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM’de bu hafta neler var? Her hafta salı ve cuma günleri market raflarına yeni ürünler ekleniyor. Cuma günü markete birbirinden güzel bebek ürünleri geliyor. Broşürde bebek beşiği 149 TL, sallanan at 59,90 TL, yürüme arkadaşım 89,90 TL, havuzlu toplu kaydırak 139 TL, çocuk lazımlık 8,95 TL, kırılmaz araba 3,95 TL, çıngırak çeşitleri 6,45 TL, mega kule oyunu 12,50 TL, oyuncak doktor seti 9,95 TL fiyatı ile yer alıyor.