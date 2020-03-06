6 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM market kataloğu yayında
6 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM markette neler var? Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler market raflarına ekleniyor. Fırsat ürünlerinden almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Bu hafta bebek beşiği 149 TL'den, sallanan at 59,90 TL'den, yürüme arkadaşım 89,90 TL'den, havuzlu toplu kaydırak 139 TL'den, çocuk lazımlık 8,95 TL'den, kırılmaz araba 3,95 TL'den satışa çıkarılıyor.
BİM 6 Mart aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM market aktüel ürünleri arasında neler var? Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler markete geliyor. Vatandaşlar haftanın fırsat ürünlerinin yer aldığı kataloğu yoğun ilgi gösteriyorlar. 6 Mart broşürü içerisinde buharlı ütü 159 TL, baskül 59,90 TL, saç kurutma makinesi 59,90 TL, toz torbasız elektrik süpürgesi 489 TL, set üstü cam ocak 329 TL fiyatı ile bulunuyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.