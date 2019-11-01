ŞOK kataloğunda sürpriz ürünler... ŞOK 6 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı?

6 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu ŞOK marketin kampanyalarından yararlanmak istemeyenler tarafından merak ediliyor. ŞOK bu hafta da harika bir kampanyalara imza atıyor. ŞOK 2 Kasım kataloğunda Borcam oval fırın kabı 17,95 TL'den, Kumsal granit efektli renkli tava 27,90 TL'den, Titiz marka Cips / Mısır Kovası 3,99 TL'den satışa sunuluyor. Peki 6 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında mı? diyorsanız işte yanıtı..