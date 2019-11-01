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  3. ŞOK kataloğunda sürpriz ürünler... ŞOK 6 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı?

ŞOK kataloğunda sürpriz ürünler... ŞOK 6 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı?

ŞOK kataloğunda sürpriz ürünler... ŞOK 6 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı"

6 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK her hafta raflarını indirimli ve kaliteli ürünlerle dolduruyor. Ekonomik fiyatlı ürünleri kaçırmak istemeyenler 6 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunu merak ediyor. ŞOK 2 Kasım kataloğunda Singer dikiş makinesi 499,00 TL'den, Çek bırak el rondosu 19,95 TL'den, Dijitsu marka 32 ekran LED TV 799,00 TL'den satılıyor. İşte katalogda yer alan ürünler..

6 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu ŞOK marketin kampanyalarından yararlanmak istemeyenler tarafından merak ediliyor. ŞOK bu hafta da  harika bir kampanyalara imza atıyor. ŞOK 2 Kasım kataloğunda Borcam oval fırın kabı 17,95 TL'den, Kumsal granit efektli renkli tava 27,90 TL'den, Titiz marka Cips / Mısır Kovası 3,99 TL'den satışa sunuluyor. Peki 6 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında mı? diyorsanız işte yanıtı.. 

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