6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler
6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Bu hafta markete 8 bölmeli çift kapaklı dolap 199 TL, katı meyve sıkacağı 169 TL, 6 parça çelik tencere seti 159 TL, granit efektli kek kalıbı çeşitleri 18,50 TL, granit efektli derin tencere 54,90 TL, bomonti kristalin çay bardağı 24,90 TL fiyatı ile geliyor.
BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. 6 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta yeni ürünler market raflarına ekleniyor. Bu hafta markete Samsung cep telefonu Galaxy A30 1.799 TL fiyatı ile geliyor. Telefon 64 GB dahili hafıza, 4 GB ram ve yüz tanıma özelliklerine sahip. Bu hafta kataloğunda 8 bölmeli çift kapaklı dolap 199 TL, katı meyve sıkacağı 169 TL, 6 parça çelik tencere seti 159 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor.